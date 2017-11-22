МАГУ приглашает на праздник учащихся 7-11 классов

25 ноября в 15 часов в Мурманском арктическом государственном университете при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области состоится праздник для учащихся 7-11 классов «Я все с-МАГУ!».

Мероприятие посвящено началу работы школы развития «Академия успеха». На празднике ребята смогут познакомиться с основными направлениями работы школы развития, оставить свою заявку для зачисления на курсы, а также принять участие в интеллектуальном квесте «Найди себя».

Занятия в школе стартуют 1 декабря, свою работу начнут такие курсы, как «Целочисленная математика», «Школа параметров», «Программирование инфографики», «Программируем играя», «С++ «с нуля», «Электроника и программирование», «Мои первые исследования», «Физика и космос».

Обучающиеся школы развития с наиболее выдающимися результатами смогут принять участие в различных тематических конкурсах, конференциях, выставках и т.д.

Вести занятия будут преподаватели кафедры математики, физики и ИТ факультета математики, экономики и ИТ МАГУ, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Праздник состоится в корпусе МАГУ, расположенном по адресу пр. Ленина, 57, ауд. 214.