Мурманскому кинофестивалю «Северный характер» – 10 лет

Телекомпания ТВ-21 уже в 10 раз проводит в Мурманске кинофестиваль. Получается, что в этом году юбилей. А с чего все началось в 2008? Мурманский краеведческий музей предлагает окунуться в историю «Северного характера».

Самые яркие фотографии с кинофестивалей прошлых лет. Здесь можно найти снимки и с девятого, и с восьмого, и с четвертого, и даже с первого «Северного характера», который прошел в ноябре 2008 года.



Светлана Солдатова, президент кинофестиваля «Северный характер»: «Первый фестиваль, он прошел на нашем энтузиазме, на нашем горбу, на наших горящих глазах и на полном неумении делать фестивали. Мы видели со стороны, как это делается, ну и решили, пофантазировать на эту тему. И привлекли своих друзей и коллег из разных стран. Мы ведь сразу замахнулись на международный кинофестиваль, не понимая, как его делать. Но в итоге, с помощью проб, ошибок, шишек, все получилось».

Не все тогда пророчили «Северному характеру» долгую жизнь. Говорили, что не будут к нам в Мурманск иностранные кинематографисты приезжать. На первый фестиваль из сотни участников только 13 кинокомпаний были из Скандинавии. А потом, из года в год, количество иностранных участников увеличивалось. Приезжали документалисты из северной и центральной Европы, Греции, Египта, Америки… И многих-многих других стран.



Мурманская область притягивает кинематографистов, и не только на кинофестивали. Так уж исторически сложилось. Звягинцев снимал здесь номинировавшийся на «Оскар» «Левиафан». Дважды в Кировске ставили индийское кино, а в 2012 режиссер «Крепкого орешка» Ренни Харлин снимал в Хибинах фильм ужасов «Тайна перевала Дятлова».



Но это примеры только из современности. Кино на Мурмане начали снимать гораздо раньше. Об этом - книга Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино», которую он представил во время открытия выставки «Северному характеру - 10 лет».



Дмитрий Ермолаев, автор книги «Мурманское кино»: «В 1924 году впервые на Кольский полуостров приехали документалисты, а в 1925 году начались съемки первых художественных фильмов. Вот смотрите, уже практически 100 лет наш край вызывает неизменный интерес у кинематографистов, и я думаю, что это та тенденция, которая продолжится и в будущем».

Из книги можно узнать, что за всю историю в Мурманске было снято больше 120 художественных фильмов. А где снимали сказку «Морозко»: под Оленегорском или Мончегорском, знаете? А смешную историю о том, как две кировчанки сорвали съемки «Ночи перед Рождеством», слышали? Ответ найдете в книге «Мурманское кино».

Открытие кинофестиваля состоится завтра, в четверг, утром во Дворце культуры имени Кирова.