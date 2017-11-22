На Северо-Западе России производят более качественный хлеб, чем в столице

Роскачество определило, что в Северо-Западном федеральном округе производят более качественный хлеб, чем в центре страны.

Масштабное веерное исследование поэтапно проходит во всех федеральных округах. В шести аккредитованных испытательных центрах, включая лаборатории Роспотребнадзора и Росстандарта, хлеб проверяют по 48 параметрам качества и безопасности: на наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, качество муки и потребительские свойства.

В исследовании участвовали 16 брендов из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской и Новгородской областей, Республики Коми и Санкт-Петербурга, стоимость батона колебалась от 15 до 50 рублей.

Из 16 марок хлеба, произведенного в СЗФО, специалисты Роскачества нашли нарушение лишь в одном случае – хлеб не соответствовал заявленному ГОСТу по количеству жира.

«По сравнению с ЦФО хлеб в СЗФО статистически лучше – тогда нарушения законодательства по жирности были обнаружены у 12 брендов из 65, причем большая часть нарушений пришлась на Москву и Московскую область», — говорится в исследовании.

Как показала экспертиза, броматами и фосфатами никто из производителей свой хлеб «не улучшал». Да и в целом все нарезные батоны, закупленные в СЗФО, оказались безопасными.

Эксперты отмечают, что особого внимания заслуживает исследование на наличие картофельной болезни – именно от нее хлеб страдает чаще всего. Образцы проверялись в течение 36 часов, но, как и в ЦФО, возбудителя ни в одном случае не выявили.

Специалисты проверили и органолептические показатели: цвет, форму, рисунок на поверхности, запах, вкус, а также состояние мякиша.



Роскачество отмечает, что весь исследованный хлеб соответствует требованиям безопасности: пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесени, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов экспертиза в них не обнаружила, .

Единственным отклонением по микробиологическим показателям стало повышенное количество бактерий у торговой марки из Мурманска. Это не нарушение, но претендовать на Знак качества этот бренд не сможет.

Эксперты также изучили состав хлеба на наличие улучшителей и отбеливателей, и результаты исследования позволяют развеять потребительские мифы – ни в одном образце таких комплексных добавок не выявилось.

Однако в половине товаров из СЗФО есть следы сорбиновой кислоты – искусственного консерванта, тогда как в ЦФО ее нашли всего в шести из 65 образцов.

По словам специалистов, консервант мог попасть в хлеб из маргарина – и хотя это тоже не нарушение, оно препятствует получению Знака качества.

Проблемой для хлеба из СЗФО оказалась зольность муки – это ключевой показатель ее качества, а от качества во многом зависит вкус.

Батоны трех брендов не соответствуют требованиям опережающего стандарта Роскачества: показатель зольности в них выше, чем должен быть у потенциального получателя Знака качества.

Это косвенно говорит о том, что производители могли использовать муку не высшего сорта, сообщает РИА Новости.

К слову, в ЦФО все 65 исследованных батонов изготовлены из муки высшего сорта.