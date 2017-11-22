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На выезде из Мурманска специалисты устранили огромную лужу

13:0022 ноября 2017Просмотров: 166

Сегодня днем в Мурманске произошло ЧП.

Сегодня днем пользователи в соцсетях сообщали, что затопило один из участков автодороги, ведущей из Мурманска в сторону Североморска.

«В овраге прорвало трубу», «девочки, как поплаваете, не ставьте на «ручник», «поехали машины мыть», комментируют пользователи.

Очевидцы уточняют, что инцидент произошел на автодороге в сторону Североморска, перед заправкой.

Как сообщил с места событий корреспондент ТВ-21 Сергей Неверович, сейчас на месте работают сотрудники горводоканала. Они установили, что это – не их сети. Воду перекрыли, рабочие прочистили водостоки, затоп устранен.

Сейчас специалисты выясняют причину прорыва. Движению автомобилей ничего не мешает. 

Официальная информация уточняется. 

Фото: Мурманск ДТП ЧП

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