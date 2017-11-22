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Нужда заставила мурманчанку обокрасть соседку по комнате

13:0522 ноября 2017Просмотров: 79

В полицию обратилась северянка, 1995 года рождения. По словам заявительницы, из квартиры, в которой она проживает, были похищены паспорт, а также банковские карты, с которых были списаны 5200 рублей. В краже девушка заподозрила свою знакомую, вместе с которой они снимают квартиру.

Подозреваемая была установлена и доставлена в отдел полиции.

Девушка призналась в содеянном и рассказала полицейским, что попала в трудную жизненную ситуацию и ей понадобились деньги.

Она знала, где находятся банковские карты знакомой. Воспользовавшись моментом, она украла карты, с которых впоследствии сняла денежные средства. Паспорт злоумышленница похитила, чтобы потерпевшая не смогла обратиться в банк.

Похищенный паспорт был изъят. Деньги подозреваемая потратила на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по статье «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» и «Кража», сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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