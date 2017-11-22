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«Оливье» подорожал, а «Селедка под шубой» подешевела

16:0022 ноября 2017Просмотров: 75

Центробанк РФ посчитал два новогодних индекса: салат «Оливье» подорожал, а «Селедка под шубой» подешевела.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на выступление председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной перед депутатам.

По словам председателя ЦБ, салат «Оливье» за год подорожал на 1,2%, приготовить его стоит около 312 рублей. «Селедка под шубой» подешевела на 0,9%, стоит чуть больше 150 рублей, отметила она.

Однако глава ЦБ посетовала, что ощущение инфляции у граждан РФ гораздо выше.

«Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, тому чтобы можно было распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», - подчеркнула она.

Эльвира Набиуллина уточнила, что по последним данным инфляционные ожидания россиян находятся на уровне 8,7%.

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