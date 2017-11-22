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Открылась ретроспектива фильмов Голландский взгляд

20:0322 ноября 2017Просмотров: 81

Официальное открытие кинофестиваля «Северный характер» в четверг, но первые фестивальные ласточки уже закружили над Мурманском. Режиссер из Нидерландов Бен ван Лисхаут представил ретроспективу своих фильмов «Голландский взгляд». Показы открыли документальной лентой «Петербургские места и живопись».

Первое фестивальное мероприятие принимает культурно-выставочный зал Русского музея. Именно здесь проходит ретроспектива фильмов «Голландский взгляд».

«Сегодня, собственно говоря, уже стартует программа показов десятого юбилейного международного кинофестиваля «Северный характер», для нас это действительно знаковое событие».

Бен ван Лисхаут - независимый режиссер, автор документальных, короткометражных и художественных фильмов. Первый его фильм, с которым знакомятся мурманчане - «Петербургские места и живопись». История выстроена вокруг главной героини - художника Татьяны Яссиевич. В фильме ее картины и мастерские, любимые места в Санкт-Петербурге, Амстердаме и Берлине.

Татьяна Яссиевич, художник, продюсер: «Очень красивая музыка. Это джазовый музыкант из Роттердама. Фильм был номинирован в свое время, во время премьеры в 2004 году, на Утрехтском фестивале, фильм был номинирован «за лучшую музыку».

Также зрители смогут познакомиться с картинами Лисхаута «Сибирские зарисовки» и «Инвентаризация родины». Это кинолента о российском фотографе Сергее Прокудине-Горском, авторе знаменитых цветных снимков дореволюционной России.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Это очень красивый фильм, сделанный с большой любовью и концентрацией. Меня очень тронуло то, что Прокудин-Горский пытался инвентаризировать виды России, зафиксировать то, что утрачивается со временем».

Бен ван Лисхаут и его коллега Татьяна Яссиевич планируют объездить всю Мурманскую область, от Белого до Баренцева моря. Они уже были в Заполярном, Никеле, Апатитах и Ловозере, а сейчас собираются в Териберку.

Бен Ван Лисхаут, режиссёр (Голландия): «Здесь огромные расстояния, много снега и тишина - это меня поразило. Очень красивые места. Я точно вернусь сюда летом, с камерой и сценарием».

Творческий дуэт вдохновляется фестивалем и севером. Возможно, они создадут еще одну киноленту о том, какой он, «Северный Характер».

Следующий показ в рамках ретроспективы «Голландский взгляд» состоится 23 ноября в 16 часов в областной научной библиотеке. Не пропустите возможность увидеть дореволюционную Россию в цвете.

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