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Печенгская центральная районная больница пополнилась молодыми врачами

20:0822 ноября 2017Просмотров: 91

Печенгская центральная районная больница пополнилась молодыми кадрами. В этом году, благодаря программе «Земский доктор», в Никель и Заполярный приехали шесть врачей. С молодыми специалистами познакомилась наша съёмочная группа.

В программу «Земский доктор» Мурманская область включилась в 2016 году. Планировалось привлечь как минимум 10 новых специалистов для Зеленоборска, Кольского, Ловозерского и Печенгского районов. В итоге Печенгская ЦРБ пополнилась акушером-гинекологом, врачом лабораторной диагностики, психиатром-наркологом и четырьмя терапевтами.

Елена Стрелкова, заместитель главного врача Печенгской ЦРБ: «У нас была очень серьёзная проблема в Никеле с участковой службой. Настолько серьёзная, что летом буквально не было ни одного терапевта и доктора из Заполярного сюда ездили работать».

С конца сентября в Никеле ведёт приём молодой специалист Лилия Абдинова. Окончила Самарский государственный медицинский университет, и после интернатуры, приехала на Север вслед за мужем.

Лилия Абдинова, врач-терапевт: «И я уже знала, что я сюда приеду работать. Я созвонилась с главным врачом, он сказал, что да, вакансии есть, что можно приехать и работать тут. Очень нравится. Я с радостью иду на работу, я думала, что такого не будет, но коллектив хороший, люди тоже очень приятные».

Ещё один молодой специалист, но с богатым опытом работы - Александр Кондрашов. В 2013 году окончил Саратовский государственный медицинский университет. Овладел профессиями врача-психиатра и нарколога. Долгое время работал в службе скорой помощи.

Александр Кондрашов, психиатр-нарколог: «Вообще, я с ранних лет работал на скорой помощи, я имею в виду со второго курса университета. В должности санитара психиатрической службы, затем фельдшером психиатрической службы и дошёл до ступени доктора. После того, как закончил факультет по психиатрии, мне было предложено отучится на нарколога. Окончил первичную специализацию по наркологии. По специальности работал около двух лет».

О программе «Земский доктор» узнал случайно. Как-то с супругой летом решили поехать из Саратова не на юг, а на Кольский Север. Побывали в Кандалакше и Умбе, заехали в Оленегорск, а по пути Александр Кондрашов оставил несколько резюме в центральных районных больницах.

Александр Кондрашов, психиатр-нарколог: «На что мне откликнулся главный врач Печенгской центральной районной больницы Полудненко Николай Леонидович, предложил мне достойные условия для работы, карьерный рост, на что мы решились приехать сюда. Всё что необходимо для работы, всё есть. Коллектив дружелюбный, меня встретили хорошо, как молодого специалиста. Пациенты и родственники пациентов очень уважительно относятся. На самом деле понимаешь, что ты здесь нужен».

Елена Стрелкова, заместитель главного врача Печенгской ЦРБ: «Преимущества программы очень значительные для нас. И с 2018 года у нас будет ещё большее преимущество, потому, что не только посёлки Никель и Печенга смогут участвовать в программе, сможет ещё участвовать город Заполярный. Мы тоже сможем укомплектоваться, в том числе и такими дефицитными специальностями, как офтальмолог, которого у нас нет, и очень надеемся на приезд врача – невролога».

Отдельные надежды в Печенгской ЦРБ возлагают и на программу «Земский фельдшер», которая как ожидается, начнёт работать в Мурманской области в 2018 году. Тогда, по аналогии с «Земскими докторами», появится возможность укомплектовать фельдшерами поликлиники, школы и детские сады.

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