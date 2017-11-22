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Полное видео программы «Новости»

20:0022 ноября 2017Просмотров: 90

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 22 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Ахтунг! Тонем! Как немцы берлинскую стену в Мурманске спасали.

Молодых мам, родивших первого ребенка до 26 лет, поддержат материально. Новая социальная выплата составит 14 тысяч рублей в месяц.

Привлечь молодых врачей на север можно. Печенгская центральная районная больница пополнилась молодыми кадрами.

Мурманский морской рыбный порт начинает производить лёд. Кому и зачем он нужен?

Получить паспорт, оплатить штрафы и оформить рождение ребёнка. Более двухсот услуг доступно жителям Североморска-3.

Фильм «Петербургские места и живопись» открыл ретроспективу показов «Голландский взгляд».

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