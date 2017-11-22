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Потоп в Мурманске едва не залил Берлинскую стену

20:1122 ноября 2017Просмотров: 313

Сегодня во время потопа в Мурманске немцы едва не утопили…. Берлинскую стену. Это произошло сегодня утром на выезде из города в сторону Североморска. Там прорвало трубопровод. На дороге образовалась огромная лужа, которая перегородила проезд автомобилям. В пробку попали гости из Германии. С собой на крыше машины они везли необычную конструкцию - макет Берлинской стены.

Потоп случился примерно в 11 утра неподалёку от заправки, которая находится на выезде из Мурманска в сторону Североморска. Проврало трубу. Уже через час посреди трассы появилось маленькое озеро. Снег забил ливневую канализацию, и воде было некуда уйти.

Сотрудники заправочной станции своими силами перекрыли необходимые вентили, не дожидаясь приезда аварийных служб. Позже туда прибыли работники Горводоканала.

Станислав Ланин, директор «Управления дорожного хозяйства»: «Не могу точно сказать, но, предварительно, это - заправка «Спецтехнология», находящаяся выше. Силами УДХ было незамедлительно организовано устранение аварии, то есть, убрана вода с проезжей части. Воду отвели, сейчас работает грейдер».

Воду быстро убрали. Под ней на дороге нашлись несколько автомобильных знаков. Здесь их, скорее всего, оставили те, кто попытался переехать «озеро». Среди них оказались и гости из Германии.

На крыше своего универсала они привезли складной макет Берлинской стены. С ним они побывали и в Париже, и в Петербурге. Теперь приехали в Мурманск и застряли на дороге:

Ганс Мартин Флетчер: «Я думаю, что вода попала на воздушный фильтр, он замёрз и в двигатель не поступает достаточно воздуха. Так что подождём пару минут, всё наладится».

Уже к обеду последствия потопа удалось полностью ликвидировать. А гости смогли починить свой автомобиль и отправились в Мурманск на поиски лучшего кадра с берлинской стеной.

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