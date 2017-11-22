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Правительство утвердило правила распределения квот на добычу биоресурсов

12:0022 ноября 2017Просмотров: 140

Правила распределения квот на добычу водных биологических ресурсов между регионами утверждены постановлением правительства.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как написано в пояснительной записке к документу, распределять квоты каждый год будет Росрыболовство. Основанием будут служить предложения бассейновых научно-промысловых советов, которые будут готовиться с учетом рекомендаций рыбохозяйственных научно-исследовательских организаций и согласовываться с регионами.

Также, планируя размеры квот, специалистам нужно будет учитывать информацию об освоении квот за предыдущий год, особенности водных объектов в регионе и другие данные.

Постановление вступит в силу с 1 января нового года.

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