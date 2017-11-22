Приближается дата введения электронной ветеринарной сертификации

Предприятиями Мурманской области ежегодно вылавливается около 600 – 700 тысяч тонн водных биоресурсов. Годовой объём выпуска рыбной продукции составляет 500 – 600 тысяч тонн.

Выпуск рыбо- и морепродукции осуществляется как в море, что составляет большую часть, так и на береговых рыбофабриках. Большая часть поступающей на территорию Мурманской области продукции отправляется на экспорт в иностранные государства.

Учитывая специфику региона, необходимо рассказать об одном из наиважнейших изменений в области ветеринарного законодательства – это введение обязательной ветеринарной сертификации с 1 января 2018 года.

Электронная ветеринарная сертификация важный шаг к управлению рисками при производстве, хранении и реализации пищевой продукции. Внедрение такой системы, позволяет отслеживать продукты питания на всей цепи производства и перемещения и будет напрямую способствовать обеспечению продовольственной безопасности нашей страны.

Электронная ветеринарная сертификация будет осуществляться в государственной информационной системе «Меркурий».

Узнать, как получить доступ к ФГИС «Меркурий», скачать шаблоны заявок, можно на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также на сайте Управления Россельхознадзора по Мурманской области в разделе «Электронная ветеринарная сертификация».

По состоянию на конец ноября 2017 года в ФГИС «Цербер» зарегистрировано более 200 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на поднадзорных объектах Мурманской области по вылову (добыче), производству, переработке и транспортировке продукции из ВБР, из которых 75 береговых рыбоперерабатывающих предприятий и 168 хозяйствующих субъектов, осуществляющих добычу ВБР на рыбопромысловых судах, а также имеющих транспортные суда.

Управление Россельхознадзора по Мурманской области рекомендует всем хозяйствующим субъектам, в том числе субъектам рыбохозяйственного комплекса, начинать процедуру оформления грузов, в частности водных биологических ресурсов, в электронной форме до истечения переходного периода, т.е. до 01.01.2018.