Сегодня в Мурманске обсудят перспективы изучения шельфа Арктики

Участники открывающейся сегодня в Мурманске международной научно-практической конференции «Современный этап геологического изучения Арктики и континентального шельфа России» обсудят результаты и перспективы изучения арктического шельфа, а также технические и научные возможности для этого.

Участниками конференции станут более сотни делегатов из научных учреждений России и зарубежных стран, занимающиеся изучением шельфа Арктики.

Участники конференции поделятся важнейшими результатами геолого-геофизических работ на шельфе России и в прилегающих арктических регионах, полученными за последние годы, а также обсудят планы дальнейших работ, современные аспекты международного сотрудничества и другие актуальные вопросы.

Сотрудники МАГЭ представят результаты изучения западной части российской Арктики.

Участники также обсудят методы и технологии поиска и изучения месторождений в Арктике и работу над созданием карт арктического шельфа, сообщает ТАСС.

Конференция продлится два дня, ее проведение приурочено к 45-летию МАГЭ.