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Студенты Мурманской области представили регион в финале премии «Студент года»

10:0022 ноября 2017Просмотров: 66

В Крыму состоялся финал Российской национальной премии «Студент года – 2017».

Премия учреждена Российским союзом молодежи и федеральным Министерством образования и науки РФ с целью поддержки молодых людей, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. 

В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 5 тысяч человек. В финал прошли порядка 200 участников из 62 регионов РФ, в том числе сразу два представителя Мурманской области – Александра Молодцова (Мурманский арктический государственный университет) и Дмитрий Замшев (Мурманский индустриальный колледж).

Насыщенная образовательная программа финала включала кейсовые задания, интеллектуальные и деловые игры, сдачу спортивных нормативов, исторический и тотальный диктанты, «круглые столы», мастер-классы и многое другое. В рамках финала состоялась панельная дискуссия с экспертным жюри премии. Для участников были также организованы экскурсии по Симферополю.

Участники форума уверены, что полученный опыт, безусловно, позволит им выйти на новый уровень деятельности в своих учебных заведениях и претендовать на победу в национальной премии «Студент года – 2018».

«Программа очень качественно продумана… Рад, что побывал на таком мероприятии, надеюсь принять участие и в следующем году», – делится впечатлениями Дмитрий Замшев. 

«Несмотря на конкурсную основу мероприятия, все было очень добрым и приятным… Участие в премии «Студент года» стало для меня значительным событием!», – говорит Александра Молодцова.

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