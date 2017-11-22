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Телепрограмма на 23 ноября (четверг)

18:0222 ноября 2017Просмотров: 17

Программа передач Телеканала ТВ21+

Четверг, 23 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

10:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 15 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г. 

                Драма.

                Режиссер Павел Игнатов.

                В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт,     Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена     Рода.

                Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург —              после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти         становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с          душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем  Павлом, который          представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:52 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Островной. Морское путешествие.

12:00 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.  

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

                Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя,      которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только               хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений            человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы              реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования.                 Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую     действительность. 

14:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Териберка – поселок на берегу моря.

15:00 Новости ТВ-21 (16+) 

15:15 Телегазета (12+)

15:30 Неизвестная планета. Документальный цикл (12+)

                В каждой стране есть сокровенное, нечто, хранимое небольшим количеством людей. Эти           культуры замкнуты в своем самосознании, они верны своим традициям. Их знание                сакрально, не ведомо чужаку, оно бережно и старательно оберегается и передаётся из             поколения в поколение. Это могут быть старообрядцы Горного Алтая, индейцы уичоли          мексиканской пустыни, кубинские хранители культа Вуду, кхмерские долгожители   Камбоджи, индийские джайны…

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.  

17:00 Познавательная программа (12+) 

Что мы знаем об океанах? 

Философы ХХ века. 

Что такое демократия?

17:24 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Дядюшка Ау в городе. 

18:00 Телегазета (12+) 

18:30 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

                Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя,      которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только               хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений            человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы              реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования.                 Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую     действительность.

19:21 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Шпицберген. 

19:30 Новости ТВ-21 (16+) 

20:00 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

20:20 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

20:30 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

20:45 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

21:00 Дежурный ангел-1. 16 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г. 

                Драма.

                Режиссер Павел Игнатов.

                В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт,     Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена     Рода.

                Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург —              после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти         становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с          душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем  Павлом, который          представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

21:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Дальние края.

22:00 Новости ТВ-21 (16+)

22:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

22:50 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

23:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

23:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

23:30 Последнее королевство. 2 сезон. 8 серия. Сериал (16+) 

Великобритания. 2015 г. 

Исторический боевик, мелодрама.

            Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

                В ролях:  Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр,         Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

                Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого,                 сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок               благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный                как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен  решить               для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии. 

00:35 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

01:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

02:00 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

02:15 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (16+)

                Программа для автолюбителей.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+) 

03:30 Последнее королевство. 2 сезон. 8 серия. Сериал (16+) 

Великобритания. 2015 г.

Исторический боевик, мелодрама. 

            Режиссеры Питер Хор, Энтони Бирн, Бен Чанан.

                В ролях:  Александр Дреймон, Иэн Харт, Дэвид Доусон, Eliza Butterworth, Гарри МакИнтайр,         Саймон Кунц, Эмили Кокс, Тобиас Зантельман, Ева Бертистл, Пери Баумейстер.

                Действие разворачивается во времена правления короля Уэссекса Альфреда Великого,                 сумевшего отвоевать английские земли у датских викингов. Главный герой - потомок               благородного саксонского рода Утред, в младенчестве похищенный данами. Воспитанный                как викинг, в очень непростой момент жизненного выбора молодой воин должен  решить               для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу Британии.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. КПРФ (16+)

05:45 Политическая гостиная. Единая Россия (16+)

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