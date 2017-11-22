Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни в возрасте 55 лет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста в России.

В июне 2015 года у исполнителя была диагностирована опухоль головного мозга. Из-за болезни артисту пришлось отказаться от участия в оперных постановках.

Также были отменены несколько концертов. Но певец был настроен оптимистично, не терял надежды полностью избавиться от недуга. Концертную деятельность Хворостовский решил не бросать и запланировал запись новых альбомов, сообщает "Российская газета".

Дмитрий Хворостовский родился и вырос в Красноярске. Окончил местное педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета.

В 1989 году победил в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе. Выступал в лучших оперных театрах мира.

Фото: ТАСС