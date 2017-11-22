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В Апатитах агрофирму оштрафовали почти на 1,4 млн рублей

16:3022 ноября 2017Просмотров: 115

В Апатитах агрофирма была привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ за снятие и перемещение плодородного слоя почвы с земельного участка сельскохозяйственного назначения.

«Управление Россельхознадзора обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с юридического лица ущерба, причинённого почвам как объекту окружающей среды и обязании на основании проекта рекультивации, привести нарушенную часть земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования», - отметили в пресс-службе территориального Управления Россельхознадзора.

В результате Арбитражный суд Мурманской области постановил взыскать с агрофирмы ущерб, причинённый почвам, в размере 1 404 800 рублей.

Кроме этого суд обязал разработать юридическому лицу за свой счёт проект рекультивации части земельного участка в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, на основании проекта привести нарушенную часть земельного участка в состояние пригодное для дальнейшего использования в соответствии с целевым назначением.

Не согласившись с принятым судебным актом, виновное лицо направило апелляционную жалобу в Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд.

Изучив все материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение Арбитражного суда Мурманской области, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, сообщает пресс-служба Россельхознадзора .

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