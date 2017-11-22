В Апатитах молодой человек украл из магазина 8 палок колбасы и 18 упаковок сыра

21 ноября 2017 года в отдел полиции Апатитов с заявлением о хищении обратилась заведующая магазином.

Оказалось, что 20 ноября неизвестный гражданин похитил 8 палок колбасы и 18 упаковок сыра, причинив ущерб магазину на сумму 3800 рублей.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции определили похитителя.Мужчина, вынесший товар, как оказалось, хорошо знаком полицейским, - он был ранее судим за подобные правонарушения.

Заявка на оказание содействия в задержании молодого человека 1989 года рождения была передана наряду группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Апатиты, а через некоторое время поступил звонок о том, что молодой человек снова появился в магазине.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и доставили его в отдел полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Мурманской области.

По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».