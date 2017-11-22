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В Госдуме обсудили арктическую зону и стратегию пространственного развития РФ до 2025 года

12:1322 ноября 2017Просмотров: 97

В Государственной Думе РФ состоялось первое заседание президиума Экспертного совета по вопросам «законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации».

Временно исполняющий обязанности начальника департамента планирования территориального развития Минэкономразвития Алексей Елин презентовал участникам концепцию «Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года».

Вице-президент «Норникеля» Елена Безденежных представила предложения по стимулированию реализации экологических проектов в Арктике, привлечению инвестиций в модернизацию промышленности и обновление основных фондов, обозначила видение мер господдержки геологического изучения недр, программ переселения пенсионеров и оздоровления работников.

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко выразила благодарность за социальную ответственность и «Норникелю», который ежегодно выделяет 830 млн. руб. на переселение жителей Норильска и Таймырского муниципального района.

Она рассказала о законодательном обеспечении социальных выплат жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также социально-экономических проблемах, возникающих на практике. Особое внимание было уделено крайне низким объемам выделяемых государством средств для предоставления жилищных субсидий и реализации программ переселения наиболее социально незащищенных северян.

По итогам заседания президиума Экспертного совета были заслушаны предложения в план работы на весеннюю сессию 2018 года.


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