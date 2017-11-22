16+
;-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске на улице Старостина столкнулись несколько автомобилей

10:3022 ноября 2017Просмотров: 487

Сегодня утром в Мурманске произошло ДТП.

На улице Старостина, на автодороге между остановками «Видеосалон» и «Дом престарелых», столкнулись сразу несколько автомобилей.

Участниками аварии стали грузовик и 4 легковушки. Пострадавших нет, обстоятельства аварии выясняются, сообщила ТВ-21 Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Мурманска.

Пользователи в соцсетях сообщают, что в сторону юга дорога занята. Автолюбители, двигающиеся в обратном направлении, неохотно, но все же пропускают другие машины для проезда.  

Фото: Мурманск ДТП ЧП

Читайте также
Правительство утвердило правила распределения квот на добычу биоресурсовВ Кировске сгорел гараж, а в селе Ловозеро - сарайВ Апатитах молодой человек украл из магазина 8 палок колбасы и 18 упаковок сыраВ Мурманске прошли масштабные рейды по пешеходной и водительской дисциплине
Завтра в Мурманске открывается X Международный кинофестиваль «Северный Характер»Ушел из жизни Дмитрий ХворостовскийЖитель Заполярного попытался пронести отвертку в судСтуденты Мурманской области представили регион в финале премии «Студент года»Командующий Северным флотом поздравил юнармейцев, ставших вице-чемпионами игры «Кадеты Отечества»Комитет по культуре и искусству Мурманской области и Центральный музей ВОВ подписали соглашение
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс