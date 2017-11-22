В Мурманске на улице Старостина столкнулись несколько автомобилей

Сегодня утром в Мурманске произошло ДТП.

На улице Старостина, на автодороге между остановками «Видеосалон» и «Дом престарелых», столкнулись сразу несколько автомобилей.

Участниками аварии стали грузовик и 4 легковушки. Пострадавших нет, обстоятельства аварии выясняются, сообщила ТВ-21 Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Мурманска.

Пользователи в соцсетях сообщают, что в сторону юга дорога занята. Автолюбители, двигающиеся в обратном направлении, неохотно, но все же пропускают другие машины для проезда.

Фото: Мурманск ДТП ЧП