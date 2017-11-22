16+
;-14°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске продолжаются кинопоказы фестиваля «Северный Характер»

16:1522 ноября 2017Просмотров: 118

23 ноября в 16.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) состоится показ фильма «Инвентаризация родины» голландского режиссера Бена ван Лисхаута.

Кинопоказ проходит в рамках X международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ «Северный Характер».  

Фильм снят по сюжетам снимков Сергея Прокудина-Горского – русского фотографа, изобретателя и путешественника, одного из пионеров цветной фотографии, запечатлевшего в своей фотоколлекции Россию начала ХХ века.

Основная идея кинокартины – поиск сюжетов великого фотографа в современных пейзажах. Съемки фильма проходили в России в 2011 году. Члены съемочной группы из Нидерландов проехали по маршруту путешествий Прокудина-Горского 4000 км.

Они побывали в Карелии, на территории Вологодской области и в районе верхней Волги.

Бен ван Лисхаут является независимым режиссером, продюсером, сценаристом, обладателем премий международных кинофестивалей. Он также автор короткометражного экспериментального, документального и художественного кино, преподает в Утрехтской школе искусств (Нидерланды).

После просмотра фильма режиссер ответит на вопросы зрителей.

Читайте также
Военнослужащие Северного флота выполнили около 5 тысяч прыжков с парашютом в 2017 годуПриближается дата введения электронной ветеринарной сертификацииВ Апатитах агрофирму оштрафовали почти на 1,4 млн рублей«Оливье» подорожал, а «Селедка под шубой» подешевела
В Мончегорске из горящей квартиры спасли человекаВ Мурманске отменили авиарейсы из Санкт-ПетербургаВ Североморске открываются Рождественские образовательные чтенияМурманчанин без водительских прав катал сына в машинеПрокуратура проверила кладбища в Кольском районеВ Заполярном педофила отправили за решетку
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс