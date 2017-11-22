В Мурманске продолжаются кинопоказы фестиваля «Северный Характер»

23 ноября в 16.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21а, III этаж, конференц-зал) состоится показ фильма «Инвентаризация родины» голландского режиссера Бена ван Лисхаута.

Кинопоказ проходит в рамках X международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ «Северный Характер».

Фильм снят по сюжетам снимков Сергея Прокудина-Горского – русского фотографа, изобретателя и путешественника, одного из пионеров цветной фотографии, запечатлевшего в своей фотоколлекции Россию начала ХХ века.

Основная идея кинокартины – поиск сюжетов великого фотографа в современных пейзажах. Съемки фильма проходили в России в 2011 году. Члены съемочной группы из Нидерландов проехали по маршруту путешествий Прокудина-Горского 4000 км.

Они побывали в Карелии, на территории Вологодской области и в районе верхней Волги.

Бен ван Лисхаут является независимым режиссером, продюсером, сценаристом, обладателем премий международных кинофестивалей. Он также автор короткометражного экспериментального, документального и художественного кино, преподает в Утрехтской школе искусств (Нидерланды).

После просмотра фильма режиссер ответит на вопросы зрителей.