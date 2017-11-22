В Мурманске прошли масштабные рейды по пешеходной и водительской дисциплине

В преддверии выходных сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Мурманску во всех округах города провели масштабные рейды по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних и профилактическое мероприятие «Пешеход».

За время проведения рейдов выявлено 13 водителей, перевозивших детей без специальных детских удерживающих устройств, остановлено 56 пешеходов, пересекающих проезжую часть в неустановленных местах и на запрещающие сигналы светофора (в т.ч. 5 несовершеннолетних) и выявлены 13 водителей, не предоставивших пешеходам преимущества в движении.

В ходе рейда по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних вблизи одного из образовательных учреждений Октябрьского округа был остановлен автомобиль, на заднем сидение которого перевозился несовершеннолетний пассажир. Ребенок оказался пристегнутым ремнем безопасности, однако, при проверке оказалось, что отец несовершеннолетнего управляет транспортом, будучи лишеным права управления.

В отношении мужчины был составлен административный материал, а сам водитель доставлен в судебный участок.

Согласно кодексу КоАП РФ, штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних составляет 3000 рублей, что приблизительно равно цене детского автокресла. Однако, результаты рейда наглядно продемонстрировали безответственность родителей, пренебрегающих элементарными мерами детской пассажирской безопасности.

На территории города Мурманска в ДТП пострадали уже 10 детей-пассажиров. К сожалению, на некоторых родителей штрафы действуют эффективнее трагичных примеров и разумных убеждений.

Такое же легкомыслие демонстрировали и пешеходы, выходящие на проезжую часть, даже не посмотрев по сторонам, погрузившись в гаджеты, перебегающие в неустановленных местах, спешащие пересечь дорогу на желтые и красные сигналы светофоров, не позаботившиеся в темное время суток о наличии светоотражателей, сообщает ОБ ДПС ГИБДД УМВД России

по городу Мурманску.

Сотрудники Госавтоинспекции очередной раз напоминают и настоятельно рекомендуют всем участникам дорожного движения задуматься о последствиях пренебрежения элементарными дорожными правилами и перестать халатно подвергать опасности жизнь и здоровье.