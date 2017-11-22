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В плавцехе Кольской ГМК повышают утилизацию сернистых газов

12:1622 ноября 2017Просмотров: 83

В плавильном цехе Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникеля») нашли способ увеличить утилизацию сернистого ангидрида из конверторных газов.

Специалисты компании на конверторе №5 изменили конструкцию «носка» напыльника - части оборудования, которое закрывает горловину плавильного агрегата. Это позволило улучшить примыкание напыльника непосредственно к конвертору и тем самым сократить зазоры, через которые происходят неорганизованные выбросы газа.

- Реализованное техническое решение дало значительный экологический эффект, – отметил начальника плавцеха Кольской ГМК Вартан Мазманян. – У нас появилась возможность максимально полно собирать отходящие конверторные газы и утилизировать их, а это в свою очередь, привело к существенному улучшению условий труда работников плавильного участка.

В планах руководства цеха модернизировать и установить новые носки напыльников на всех действующих конверторах плавильного производства.

Усилия компании по повышению степени извлечения газов в серную кислоту на площадке Никель носят комплексный характер. В 2017 году проведён целый ряд технологических мероприятий, в результате которых сократились выбросы в окружающую среду. В частности, произведен капитальный ремонт сернокислотного участка, пылевых камер конверторов, выполнен комплексный ремонт газоходов.

Систематическое обновление технологического оборудования и модернизация производства позволяют плавцеху планировать по итогам года увеличение выпуска серной кислоты примерно на 11 тысяч тонн, а также повышение степени утилизации конверторных газов до рекордного уровня в 68 процентов. 

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