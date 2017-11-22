В поезде Санкт-Петербург – Мурманск отец на несколько часов оставил ребенка одного в купе

Полицейскими был выявлен 30-летний уроженец Петербурга, находившийся в состоянии опьянения. Вместе с ним в поезде был его малолетний сын.

Транспортные полицейские выяснили, что в пути мужчина употреблял спиртное, а позже, уйдя в вагон-ресторан, он оставил 2-летнего малыша без присмотра.

Вернувшись в купе через полтора часа, мужчина вел себя неадекватно, оскорблял окружающих и не проявлял внимание к своему ребенку.

Начальником поезда решил отстранить гражданина от дальнейшего проезда.

Правоохранители сняли нарушителя с поезда и доставили в служебное помещение, а ребенка - в отделение по делам несовершеннолетних.

Как выяснилось, мужчина вез сына к своей бывшей жене - матери ребенка. Малыш, до вытрезвления отца, помещен в детскую больницу.

За появление в общественных местах в состоянии опьянения на мужчину был составлен административный протокол.

Кроме того, инспекторы отделения по делам несовершеннолетних возбудили административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Карелия.

Материалы по данному факту направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства гражданина.