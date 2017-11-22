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В Ревде девушке удалось убежать из квартиры, в которой на нее набросились с ножом

14:0822 ноября 2017Просмотров: 107

По версии следствия, нетрезвая жительница Ревды, находясь по месту жительства, в ходе ссоры, задумала убить свою подругу.

Она дважды ударила ее ножом в лицо и спину, причинив колото-резаные ранения левой щеки и поясничной области.

Убить подругу подозреваемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам. Потерпевшей, 1990 года рождения, удалось убежать из квартиры.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

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