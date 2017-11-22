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В Североморске-3 открылся центр «Мои документы»

20:0522 ноября 2017Просмотров: 77

В Североморске-3 открылся обновлённый многофункциональный центр «Мои документы». Теперь доступ в большой, порой сложный мир государственных и муниципальных услуг, доступен каждому без очередей и сложностей.

Алексей Новиков первый, кому выдали паспорт в обновлённом центре госуслуг «Мои документы». Вручает - глава Североморска Владимир Евменьков. Раньше за удостоверением личности пришлось бы ехать во флотскую столицу. Вроде и недалеко, между гарнизоном и Североморском 30 километров, но не всем доступно.

Татьяна Новикова: «Пришли, показали, зарегистрировались, на все вопросы ответили. Не надо выезжать за 30 километров. У кого нет машины - очень некомфортно и неудобно».

Не только получить паспорт. Жителям третьего Североморска, а это на 90 процентов военнослужащие, доступно около двухсот государственных и муниципальных услуг. Особо популярные - регистрация по месту жительства, замена и получение документов, социальных справок. А молодожёны могут даже подать заявление в ЗАГС.

Людмила Лозенко, специалист по работе с клиентами центра «Мои документы»: «Программа приспособлена и для специалистов и для посетителей. Все услуги выполняются легко, все они доступны. Я очень довольна, что теперь у нас такое красивое помещение, оно соответствует стандартам».

А по стандартам все многофункциональные центры должны быть оформлены в едином стиле «Мои документы». Также, по правилам, в населённых пунктах с количеством жителей менее пяти тысяч, рабочий день сотрудников МФЦ - 8 часов в неделю. Этого времени не хватает. В штате два специалиста по работе с клиентами. За неделю они обрабатывают около 150 обращений.

Елена Завадская, директор многофункционального центра «Мои документы»: «Наше учреждение. Оно функционирует с 1 сентября 2014 года, 10 часов в неделю только на приём заявителей. Есть ещё обработка документов, передача документов в те органы, которые услугу оказывают».

Многофункциональный центр работает с 2014 года. Уже три года специалисты берегут время жителей малого Североморска. Символичный подарок от главы - часы с фотографиями пейзажей города.

Владимир Евменьков, глава Североморска: «Посёлок развивается. Могу сказать, что муниципального жилья для предоставления новым жителям не хватает».

А с режимом работы многофункционального центра можно ознакомиться на сайте государственных и муниципальных услуг. Перед визитом желательно зарегистрироваться на официальном сайте.

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