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В Североморске открываются Рождественские образовательные чтения

15:1722 ноября 2017Просмотров: 104

Завтра в Североморске открывается региональный этап ХХVI Международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».
 
Рождественские чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного воспитания, в котором примут участие представители организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, учреждений культуры Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска и Никеля, духовенство.

В рамках пленарного заседания планируется подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и науки Мурманской области и Североморской епархией, а также плана совместных действий на 2018-2020 годы.

24 ноября состоится «круглый стол» на тему «Церковь и молодежь ХХI века: духовные ценности и ориентиры». 

28 ноября начнет работу конференция «Ценностные ориентиры отечественного образования: история и современность», программа которой включает пять секций: «Духовно-нравственные основы воспитания», «Связь духовно-нравственного воспитания в школе с национальными ценностями», «Чтение в системе ценностей современного общества», «Нравственное воспитание дошкольников», «Православные ценности в образовании вчера, сегодня, завтра».

В рамках Рождественских чтений 1 декабря для родителей третьеклассников школ Североморска состоится муниципальное родительское собрание «Нравственные ценности. Все начинается с семьи».

Завершатся чтения 6 декабря.

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