В Заполярном педофила отправили за решетку

Житель Заполярного осужден за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

Суд вынес приговор по уголовному делу жителя Заполярного. Он признан виновным в совершении насильственных действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Суд назначил подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Кроме того, суд при вынесении приговора удовлетворил два исковых заявления прокурора района о взыскании с осуждённого компенсации морального вреда на сумму 150 тысяч рублей в пользу каждого несовершеннолетнего потерпевшего, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.