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Завтра в Мурманске открывается X Международный кинофестиваль «Северный Характер»

11:0022 ноября 2017Просмотров: 109

3 ноября в 10.00 начинается торжественная церемония открытия X Международного кинофестиваля «Северный характер» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3, областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Фестивальный зал).

Фестиваль будет проходить с 23 по 25 ноября на разных площадках города. В этом году юбилейный «Северный характер» проводится в статусе «Национальное событие 2017 года».

Для мурманчан состоятся показы конкурсных фильмов по семи номинациям от режиссеров из России, Норвегии, Финляндии, Швеции, Индии, Нидерландов и Белоруссии, а также мастер-классы, фильм-открытие, фильм-закрытие, дискуссии и творческие встречи.

В 2017 году в конкурсную программу «Северного характера» было заявлено 118 работ, экспертный совет отобрал и включил в шорт-лист 53 фильма и программы. Самой популярной номинацией оказалась «Короткометражный игровой фильм» – в нее прислали свои заявки авторы 48 работ.

Фестиваль «Северный характер» начнется с документального фильма «Каренина и я» итальянского режиссера Томмазо Моттолы с норвежской актрисой Гёриль Маусет в главной роли. Кинопоказ пройдет в кинотеатре «Мурманск» 23 ноября в 18.30.

В рамках кинофестиваля в Мурманске пройдет ретроспектива фильмов режиссёра Бена ван Лисхаута (Нидерланды). Зрители увидят его фильмы, снятые в России, и пообщаются с голландским режиссёром 21 и 23 ноября в культурно-выставочном центре Русского музея, Мурманском областном краеведческом музее и Мурманской областной научной библиотеке.

Показ фильма закрытия фестиваля «Короткие волны» режиссёра Михаила Довженко состоится 25 ноября в 16.00 в кинотеатре «Мурманск». Кинолента – полнометражный альманах, состоящий из пяти новелл, каждая из которых посвящена радио. 

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов X Международного кинофестиваля «Северный характер» пройдет 25 ноября 18.30 в Детской театральной школе (г. Мурманска, пр. Ленина, 16). 

Подробная программа X Международного фестиваля документальных фильмов и телевизионных программ «Северный характер» размещена на сайте кинофестиваля «Северный характер». 

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