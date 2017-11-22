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Завтра в Мурманской области без осадков

13:2322 ноября 2017Просмотров: 38

Переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха -10-15°, при прояснениях -20-25° в течение суток. Гололедица.

 

.Прогноз погоды на 23 ноября по городам области

 

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-17..-19

-12..-14

без осадков

без осадков

Умба

 -15..-17

-12..-14

без осадков

без осадков

Полярные Зори

-18..-20

-12..-14

без осадков

без осадков

Апатиты

-22..-24

-13..-15

без осадков

без осадков

Кировск

-18..-20

-14..-16

без осадков

без осадков

Ковдор

-20..-22

-12..-14

без осадков

без осадков

Мончегорск

-18..-20

-12..-14

без осадков

без осадков

Ловозеро

-22..-24

-17..-19

без осадков

без осадков

Оленегорск

-17..-19

-13..-15

без осадков

без осадков

Никель

-17..-19

-12..-14

без осадков

без осадков

Заполярный

-15..-17

-12..-14

без осадков

без осадков

Североморск

-12..-14

-12..-14

без осадков

без осадков

Мурманск

-15..-17

-13..-15

без осадков

без осадков

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 23 ноября

 

Температура воздуха

утром  -15..-17

днем -13..-15

вечером -13..-15
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