Житель Заполярного попытался пронести отвертку в суд

Житель Заполярного попытался пронести в помещение суда запрещенный предмет, который мог представлять угрозу для безопасности окружающих – отвертку.

Несмотря на то, что мужчина был ознакомленным с правилами поведения граждан в суде, он не достал отвертку из кармана куртки. Правонарушитель в объяснении пояснил, что забыл это сделать.

В результате бдительности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов нарушитель был задержан, а запрещенный к проносу предмет изъят.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») КоАП РФ.

Административный материал направлен для рассмотрения мировому судье для принятия решения, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.