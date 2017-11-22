16+
;-15°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Житель Заполярного попытался пронести отвертку в суд

10:1522 ноября 2017Просмотров: 40

Житель Заполярного попытался пронести в помещение суда запрещенный предмет, который мог представлять угрозу для безопасности окружающих – отвертку.

Несмотря на то, что мужчина был ознакомленным с правилами поведения граждан в суде, он не достал отвертку из кармана куртки. Правонарушитель в объяснении пояснил, что забыл это сделать.

В результате бдительности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов нарушитель был задержан, а запрещенный к проносу предмет изъят.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 («Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») КоАП РФ.

Административный материал направлен для рассмотрения мировому судье для принятия решения, сообщает Управление ФССП России по Мурманской области.

Читайте также
В Мурманске на улице Старостина столкнулись несколько автомобилейСтуденты Мурманской области представили регион в финале премии «Студент года»Командующий Северным флотом поздравил юнармейцев, ставших вице-чемпионами игры «Кадеты Отечества»Комитет по культуре и искусству Мурманской области и Центральный музей ВОВ подписали соглашение
Сегодня - теплее. В Мурманской области ожидается до -25 и слабый ветерВовремя лайт: дорожная обстановка в МурманскеКамеры полезные и вредные. Незамерзающий дежурныйВ Мурманске с 9 утра горит судно «Одиссей»Мурманская область к зиме готоваЛестницу отремонтировать, ветряки восстановить. Губернатор Марина Ковтун провела работу над ошибками с главами муниципалитетов
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс