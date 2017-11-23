Берлинская стена в Мурманске

Сегодня в Мурманск приехал немецкий фотохудожник Ханс Мартин Флайшер. В столицу Заполярья он привез макет сектора Берлинской стены, чтобы сфотографировать его на фоне города. Это часть масштабного фотопроекта, призванного напомнить людям о грандиозном событии, которое вновь объединило Германию и послужило толчком для объединения Европейских государств.

Этот 60-килограммовый арт - объект точная копия первого павшего сектора Берлинской стены. Пенопластовый макет фотохудожник Ханс Мартин Флайшер привез из Берлина на собственном автомобиле. Он побывал в Дании, Голландии, Франции, Бельгии, Польше, Чехии, Словакии и на Украине. В каждом городе он делает фото стены на фоне узнаваемого пейзажа и выкладывает его на своем сайте.



Ханс Мартин Флайшер, фотохудожник: «Это фотопроект - символ мира. Стена пала в 1989 и этот арт-объект интерактивен, он раскрашен людьми, у нас краски с собой, правда, немного холодно».



На вопрос «почему вы в Мурманске?» Ханс Мартин отвечает просто - город близ границы, здесь связи России и Европы наиболее очевидны и понятны людям. Ханс Мартин Флайшер отвечает за контакты с прессой в одном из округов Берлина. Говорит, мысль создать такой фотопроект возникла 20 лет назад, когда он выкупил первый павший кусок Берлинской стены, но тогда еще не был так развит интернет, донести свои мысли большому количеству людей было сложно.



Ханс Мартин Флайшер, фотохудожник: «Я был тогда студентом, мне было 26 лет, когда произошло падение стены. Я пережил его лично с Западной стороны. Я тогда учился в западном Берлине. Я присутствовал и сопереживал, я могу сказать, я и до сих пор переживаю красоту и важность того момента. Восточный Берлин был полной противоположностью. Советский Союз, разъединённые города и государства».



В тот день 9 ноября 1989 года Ханса Мартина захлестывали эмоции. Падения стены в Германии ждали, что люди не могли поверить, что это всё же случилось. Что Германия больше не расколота. Ему пишут люди самых разных политических взглядов, для многих то, что произошло в Германии в 1989 году точка пересечения мнений.



«Самая интересная история была в Украине, в Киеве. Когда мы приехали с нашим проектом, 3-4 человека правый сектор сказали хорошо, написали что-то доброе, нарисовали, а потом в Харькове люди, совсем противоположных взглядов, тоже пришли и нарисовали. Это очень впечатляет».



Арт - проект побывал и в Донбассе и в Славянске, на территориях, где велись боевые действия. Ханс Мартин надеется, что противостояние украинского народа когда - нибудь иссякнет, как закончился раскол Германии. Фото части стены на фоне «Авроры» для Ханса Мартина самое дорогое. В одном кадре часть мировой истории от 7 ноября 1917 до 9 ноября 1989. Ведь не будь революции 17 года в России, не было бы и раскола Германии, стены, объединения.

Поскольку этот проект посвящен тому, что надо жить в мире, согласии и быть ближе друг к другу, Ханс нам позволил написать русское слово «мир» прямо в центре работы, оставить свой след в его проекте.

Уже сегодня Ханс Мартин отправится в Никель, а дальше в Киркинес, проедет по городам Норвегии, Финляндии, Швеции. Своё трехнедельное турне фотохудожник закончит в родном Берлине уже через неделю.