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Библиотека-филиал № 8 «Северное сияние» отметила 55-летний юбилей

15:0023 ноября 2017Просмотров: 29
По случаю торжественной даты сотрудники филиала устроили своим читателям настоящий семейный праздник.

«Северное сияние» — одна из старейших детских библиотек города, которая была открыта 10 сентября 1962 года, в помещение на улице Морской, 5 учреждение перебралось только в 1976 году.

В 2013 году библиотека была отремонтирована. Сейчас это современное и комфортное культурно-просветительское учреждение города, в котором много новых книг (после ремонта библиотека получила около трех тысяч новых изданий), развивающих игр, есть условия для детского творчества.

За последние годы наш филиал изменился до неузнаваемости. Сейчас мы видим красивое и уютное помещение. После реконструкции у нас появился отдельный вход, подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, сегодня библиотека очень хорошо оснащена. Наш фонд насчитывает более 25 тысяч экземпляров книг, филиал посещает более трех тысяч читателей, — поделилась заведующая библиотекой-филиалом № 8 МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» Людмила Рыбкина.

Сегодня в библиотеке работает зал детского развития «Олененок», куда с огромным удовольствием приходят дети и их мамы, папы, бабушки и дедушки, каждую неделю проводятся занятия в литературно-творческой мастерской «Семицветик». Циклы мероприятий «Воскресенье в библиотеке», «Гостиная выходного дня» очень популярны и с каждым разом привлекают все больше родителей, людей старшего поколения.

В филиале на Морской, 5 есть свой библиотеатр «Солнечный лучик», уже накоплена целая коллекция спектаклей, в которых главными и самыми важными артистами являются юные читатели.

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