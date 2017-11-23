ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: арктический туризм, российские кредиты и цены на бензин
20:1523 ноября 2017Просмотров: 82
Сегодня в самой позитивной программе про экономику и финансы расскажем о круизах к Северному полюсу, о том, что делать, если ваш банк "уехал" из города, о внешнеторговом обороте Мурманской области и росте цен на топливо.
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+
если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter