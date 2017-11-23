16+
"-21°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Для рыбопромыслового предприятия в Мурманске построят шесть траулеров за два млрд рублей

12:4423 ноября 2017Просмотров: 108

Окская судоверфь 20 ноября заключила контракт на строительство серии из шести траулеров-свежьевиков проекта СРТР38М. Суда строятся для предприятия «Рыбопромысловая фирма Вариант» (г. Мурманск).

Сумма контракта составляет более 2 млрд руб.

Суда проекта СРТР38М предназначены для лова рыбы донным и разноглубинными тралами, первичной обработки улова, транспортировки охлажденной и мороженой продукции в порт, сообщает Rus-shipping.Ru

Район плавания судна — неограниченный. Судно предназначено для круглогодичной эксплуатации в закрытых морях и возможностью плавания в мелкобитом разреженном льду.

Читайте также
Мурманчанину прислали старые покрышки вместо хромированных автомобильных дисковТрассу Кола – Мурмаши перекроют на время взрывных работ 24 ноябряРоссийскую плавбазу «Лепсе» утилизируют в 2019 годуВ Мурманске организатор банды наркосбытчиков надолго отправился в колонию
Завтра в Мурманской области ожидается снегВ центре Мурманска сбили подросткаСевер в каждом из нас: Марина Смирнова (2 часть)На Северном флоте начался сбор по боевой подготовкеСегодня в Североморск привезут мощи Матроны МосковскойРоскомнадзор предложил подумать над отдельным регулированием интернет-вещания
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс