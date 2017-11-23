Для рыбопромыслового предприятия в Мурманске построят шесть траулеров за два млрд рублей

Окская судоверфь 20 ноября заключила контракт на строительство серии из шести траулеров-свежьевиков проекта СРТР38М. Суда строятся для предприятия «Рыбопромысловая фирма Вариант» (г. Мурманск).

Сумма контракта составляет более 2 млрд руб.

Суда проекта СРТР38М предназначены для лова рыбы донным и разноглубинными тралами, первичной обработки улова, транспортировки охлажденной и мороженой продукции в порт, сообщает Rus-shipping.Ru

Район плавания судна — неограниченный. Судно предназначено для круглогодичной эксплуатации в закрытых морях и возможностью плавания в мелкобитом разреженном льду.