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Философские искания в фильме открытия фестиваля «Каренина и Я»

17:0023 ноября 2017Просмотров: 90

Фильмом открытия кинофестиваля «Северных Характер» в этом году станет документальный фильм «Каренина и Я», снятый итальянским режиссером Томмазо Моттолой с норвежской актрисой Гёриль Маусет в главной роли.

Звезда норвежского театра Гёриль Маусет поставила себе почти невозможную задачу: сыграть роль Анны Карениной в России на русском языке, которым она не владеет. Актриса отправляется в физически и эмоционально непростое путешествие на родину Толстого, чтобы выучить язык и погрузиться в мир писателя. Гёриль не подозревала, что роль Анны Карениной станет главной в ее судьбе и  изменит её жизнь. 

На пресс-конференции в Мурманске Томмазо и Гёриль признались в том, что этот фильм, по сути, стал их семейным проектом. Фильм снят на стыке документального и игрового кино, что позволяет глубже раскрыть образ Анны Карениной и то, как его понимает актриса Гёриль Маусет. 

Предыстория картины, которая покорила уже несколько крупных фестивалей, такова: еще в 2013 году Маусет, которая ранее исполнила роль Карениной у себя на родине, пригласили сыграть героиню Льва Толстого во Владивостоке – на сцене Приморского драматического театра имени Горького.

Вместе с мужем и сыном она отправилась в путешествие из Мурманска через Россию по Транссибирской магистрали, чтобы лучше понять свою героиню, прежде чем предстать в ее образе перед российским зрителем. 

«В фильме несколько слоев, несколько линий, помимо той, где Гёриль играет роль Карениной на театральной сцене. Что формирует человека, каково значение семьи? Ответы на эти и другие философские вопросы в фильме пытаются найти режиссер и актриса. Они оба признаются, что фильм стал знаковым в их судьбе. 

«Мы жили в Италии с нашим маленьким сыном, но в какой-то момент она почувствовала, что ее тянет на север, в ее родные места. Как документалист я должен был последовать за ней, и так истории Гёриль и Анны получили новый смысл», - рассказал Томаззо Моттола. 

Показ фильма состоится в четверг в кинотеатре «Мурманск» в 18.30. 

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