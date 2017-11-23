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Кинофестиваль «Северный Характер» официально объявляется открытым

11:0023 ноября 2017Просмотров: 111

После стольких месяцев подготовки, ожиданий и волнений международный кинофестиваль «Северный Характер» официально объявляется открытым.

На крупнейший кинофорум Баренцева региона приехали журналисты, режиссеры, продюсеры из регионов России, а также из Норвегии, Швеции и Финляндии.

В программе фестиваля – общественные показы, презентации, мастер-классы и медиа-форум

Теперь впереди гостей, участников и зрителей ждет более 50 самых различных фильмов.

Следите за событиями «Северного Характера» в официальной группе кинофестиваля ВКонтакте и, конечно же, ставьте лайки в Инстаграме.  

#СеверныйХарактер2017 #ТВ21 #Мурманск

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