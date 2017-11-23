После стольких месяцев подготовки, ожиданий и волнений международный кинофестиваль «Северный Характер» официально объявляется открытым.

На крупнейший кинофорум Баренцева региона приехали журналисты, режиссеры, продюсеры из регионов России, а также из Норвегии, Швеции и Финляндии.

В программе фестиваля – общественные показы, презентации, мастер-классы и медиа-форум

Теперь впереди гостей, участников и зрителей ждет более 50 самых различных фильмов.

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#СеверныйХарактер2017 #ТВ21 #Мурманск