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Марина Ковтун приняла участие в открытии региональных Рождественских образовательных чтений

17:4523 ноября 2017Просмотров: 53

Сегодня в Североморске открылся региональный этап ХХVI Международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества».

Участники церковно-общественного форума, организованного министерством образования и науки Мурманской области совместно с Североморской Епархией, – представители духовенства, образовательных организаций и учреждений культуры Североморска, Александровска, Видяево, Заозерска и Никеля.

«Мы находимся на рубеже нового выбора России – с чем мы пойдём в будущее. Об этом необходимо чётко и глубоко размышлять», – прокомментировал тему чтений Епископ Североморский и Умбский Митрофан.

В пленарном заседании регионального этапа Рождественских образовательных чтений приняла участие губернатор Марина Ковтун. В приветственном слове глава региона подчеркнула, что сегодня воспитание детей и молодежи невозможно без обращения к традиционным духовным ценностям.

«Только в русском языке есть слово, которое означает не просто усвоение знаний, а совершенствование души, способность видеть истинную цель в жизни и творить добро. Это слово – просвещение. Просвещением для укрепления духовной основы образования мы занимаемся не первый год. И можно смело утверждать, что в нашей области уделяется большое внимание развитию образования, культуры – всего, что определяет уникальный духовный потенциал нашего государства», – сказала Марина Ковтун.

По словам губернатора, Рождественские чтения – очень серьезный вклад в работу по сбережению непреходящих духовных, нравственных ценностей.

В рамках пленарного заседания состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между министерством образования и науки Мурманской области и Североморской епархией, а также плана совместных действий на 2018-2020 годы. 

Соглашение, в частности, предусматривает совместное решение вопросов организации преподавания православной культуры, проведение работы по гражданскому, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию обучающихся; сотрудничество в подготовке научно-практических и просветительских мероприятий, в том числе на базе религиозных организаций Русской Православной Церкви в Мурманской области.

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