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Марина Ковтун: «Северный Характер» превратился в один из авторитетнейших кинофорумов Баренц-региона

11:4523 ноября 2017Просмотров: 76

Сегодня в Мурманске состоялась торжественная церемония открытия X юбилейного международного кинофестиваля «Северный Характер». Участников, организаторов и гостей фестиваля приветствовала губернатор Марина Ковтун.

За минувшие 10 лет «Северный характер» стал одним из самых ярких событий в культурной жизни региона и авторитетных кинофорумов Баренц-региона. В дни проведения киносмотра Мурманская область становится центром притяжения кино- и телеискусства европейского Севера, местом, где пересекаются взгляды самых талантливых и оригинальных творцов, уверена глава области. 

«Правительство Мурманской области поддерживало и поддерживает фестиваль с момента его замысла. За прошедшие годы фестиваль доказал свою необходимость. «Северный характер» живет и развивается, с каждым годом становясь все лучше и лучше. Уверена в вашем успехе как сегодня, так и на будущее», – подчеркнула Марина Ковтун.

Перед началом церемонии открытия глава региона встретилась с членами жюри фестиваля «Северный Характер», в которое в этом году впервые входят только женщины-режиссёры, представляющие Россию, Швецию, Норвегию и Финляндию.

В ходе беседы участницы поделились своими взглядами на особенности работы женщины в преимущественно мужских профессиях кинорежиссёра и продюсера, признались в своей искренней любви к Северу, его природе и северянам.

«Фильмы и сюжеты, представленные в программе фестиваля, подтверждают: глобальный Север во многом един. У нас, северян разных регионов и стран, общие заботы, общий взгляд на мир, общие представления о прекрасном и правильном. И тот самый северный характер, вынесенный в заглавие фестиваля, у нас тоже общий – смелый, открытый и сердечный», – сказала Марина Ковтун. 

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