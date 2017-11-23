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Марина Ковтун встретилась с членами жюри кинофестиваля «Северный Характер»

10:1523 ноября 2017Просмотров: 79

В ДК им. Кирова прошел своеобразный «девичник». Наши прекрасные члены международного жюри встретились за чашкой кофе с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Они обсуждили конкурсные работы, поговорили о том, какое место женщины занимают в современном кинематографе и насколько тяжело руководить мужчинами на съемочной площадке

О подробностях встречи смотрите сегодня в вечернем выпуске программы «Новости», а сейчас самое время подключиться к прямой трансляции с открытия фестиваля в официальной группе ТВ-21 ВКонтакте. 

Следите за событиями «Северного Характера» в официальной группе кинофестиваля ВКонтакте и, конечно же, ставьте лайки в Инстаграме.  

#СеверныйХарактер2017 #ТВ21 #Мурманск

 

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