Мончегорцев приглашают к участию на городской конкурс молодёжного плаката

Мончегорцев приглашают поучаствовать в городском конкурсе молодёжного рекламного плаката «Жизнь полна ярких красок!».

Мероприятие проводится в рамках декады «SOS». Организатор конкурса – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. В.И. Воробья».

Об этом сообщает официальный сайт администрации Мончегорска.

Участниками конкурса могут стать все желающие от 14 до 30 лет.

Работы принимаются до 5 декабря в МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.И. Воробья», по адресу: г. Мончегорск, Строительный проезд, дом 1.

Справки по телефону 3-27-18.

Ознакомится с порядком конкурса и с требованиями к оформлению работ можно в Положении конкурса.



