Мурманчанину прислали старые покрышки вместо хромированных автомобильных дисков

В мурманскую полицию обратился 37-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским о том, что планируя приобрести автомобильные диски, искал соответствующие объявления о продаже.

На одном из сайтов бесплатных объявлений он обнаружил информацию о продаже хромированных дисков для автомобиля. Договорившись о сделке, в ходе переписки с автором объявления, заявитель согласился произвести оплату покупки, подтверждающую его намерения.

«Продавец» предложил перечислить деньги ему на карту, указав ее расчетный счет. Заявитель перевел 20 тысяч рублей, воспользовавшись онлайн-приложением.

Потерпевшему отправили товар через транспортную компанию. Спустя некоторое время северянин получил заказанный товар, однако при вскрытии коробки обнаружил автомобильные шины непригодные к эксплуатации.

Мужчина попытался связаться с «продавцом» по телефону, указанному в квитанции, однако на звонки никто не ответил. Объявление было удалено с сайта.

Мужчина понял, что стал жертвой преступления, и обратился в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Номер телефона, на который звонил потерпевший, как установили сотрудники полиции, оказался зарегистрирован в Санкт-Петербурге.