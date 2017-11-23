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Мурманские следователи смогли вернуть 15 миллионов рублей неуплаченных налогов

14:3323 ноября 2017Просмотров: 120

В Мурманской области следователи добились поступления в бюджет России более 15 миллионов рублей в качестве погашения недоимки по налогам.

По версии следствия, генеральный директор предприятия, осуществляющего производство мясопродуктов на территории Мурманской области, в период с 2013 по 2015 годы, включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, тем самым уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 15 миллионов 372 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

В настоящее время ущерб, причиненный налоговым преступлением, возмещен в полном объеме.

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