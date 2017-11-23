На реке Кица поймали двух браконьеров

В ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудниками отдела госконтроля, надзора и охраны ББТУ по Апатитскому району совместно с сотрудниками полиции был выявлен и пресечен факт браконьерства.

Двое жителей Кировска 1950 и 1968 года рождения установили четыре ставных сети в местах нереста ценных пород рыб на реке Кица.

С помощью сетей браконьеры добыли 70 сигов семейства лососевых, а также одного окуня.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.