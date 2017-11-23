Петр Широбоков представит мурманчанам свой новый фильм на фестивале «Северный характер»

Взрывы, мороз и глухие леса - прежде чем всё это увидит на экране зритель, на себе испытала творческая группа фильма «А зори здесь мирные». Наш коллега Петр Широбоков на фестивале «Северный характер» представит мурманчанам свой новый фильм. Это будет завтра утром. А вот как снималось заполярное кино, узнаем в сюжете.

«А зори здесь… мирные» - это название отсылает нас к знаменитой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Тоже Великая Отечественная война и враги на советской железной дороге, но только мурманская история - это скорее детективный триллер. Миссия партизан и пограничников кажется невыполнимой - необходимо спасти важнейшую транспортную артерию, но только как остановить вражеских диверсантов, которых невозможно найти?



Пётр Широбоков, автор фильма «А зори здесь… мирные»: «Это было действительно так. Их никто не видел. Видели профессионально проложенную лыжню, всё новые и новые следы ночёвок, вещмешков, но самих диверсантов обнаружено не было».



«Мы сейчас заложим взрывчатку, сымитируем, а потом уже подгоним дрезину, и на дрезине проедем, когда огневые точки там сделают».

Этот фильм - четвёртый в авторской копилке Петра Широбокова. Работа длилась более двух лет. Съемки велись в удаленных районах области, на действующей железной дороге и военных объектах.



Была задействована спецтехника и пиротехнические средства. А главные роли исполнили участники клуба военно-исторической реконструкции «Заполярный рубеж».



Мы подходим с инспекцией. Мы проверяем караульную службу на мосту. Забираем младшего сержанта Павлова, забираем красноармейца Струкова. И идём по левой стороне до часового. То есть, давай мы камеру выставим вот так, чтобы вы вошли в кадр получается к ним.



Василий Рябков: «Историю боевых действий в Заполярье мало кто хорошо знает. Особенно это можно отнести к нашей современной молодёжи. На самом деле здесь происходили интереснейшие вещи. Огромная дорога - от Мурманска до Петербурга 1447 километров. А железнодорожный путь во время боевых действий очень уязвим и для диверсионных групп и для самолётов противника».



«На общем плане у нас два склада, будет часовой и будете вы заниматься своим делом. Переговаривайтесь, если хотите. В стороны не смотрите, на камеру не смотрите».

Олег Переверзев: «Мы сейчас можем посмотреть, что вокруг твориться. И мы понимаем, что бывает, когда людям начинают прививать в течение нескольких лет историю надуманную, написанную переписанную и так далее. Владимир Владимирович как сказал, мы не дадим переиначить историю. Ну вот, мы воплощаем в жизнь».

Эту реконструкцию можно назвать уникальной. Съемочной группе удалось воссоздать события, которые произошли более семидесяти лет назад. Энтузиазм и нестандартное мышление всей творческой команды сделали историю, сошедшую со страниц воспоминаний и дневников на экраны ближе к зрителю.



Увидеть картину «А зори здесь мирные» можно во Дворце культуры имени Кирова уже завтра. Программа общественных показов фестиваля «Северный характер» на сайте northchar.ru

Итак, фестиваль «Северный характер» начался. Он продлится еще два дня. Общественные показы будут проходить в ДК имени Кирова - с утра до вечера. Вход свободный. Завтра на берегу Кольского залива у морского вокзала будет работать открытый кинотеатр. Будет демонстрироваться фильм «Кровь океана». Приходите, будет интересно! А сегодня вечером в кинотеатре «Мурманск» - премьера фильма «Каренина и Я». Все подробности - завтра в программе «Новости» ТВ-21.