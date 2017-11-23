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Полное видео программы «Новости»

20:0023 ноября 2017Просмотров: 94

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 ноября 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Белые медведи - символы юбилейного международного кинофестиваля «Северный Характер». Репортаж с открытия!

Пластиковое море, полиэтиленовые берега. Учёные России и Норвегии обсуждают проблему засорения морей.

Обострение острого лейкоза. Для борьбы с тяжелой болезнью четырехлетней Маше требуется помощь северян.

Хотела сыграть роль, но сама чуть было не стала Анной Карениной. Норвежская актриса Гёриль Маусет вместе с мужем рассказала историю создания документальной киноленты.

Часть берлинской стены на фоне маяка. Зачем немецкий фотохудожник привез кусок стены в Мурманск?

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