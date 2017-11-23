Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Новости» от 23 ноября 2017 года.
Сегодня в выпуске:
Белые медведи - символы юбилейного международного кинофестиваля «Северный Характер». Репортаж с открытия!
Пластиковое море, полиэтиленовые берега. Учёные России и Норвегии обсуждают проблему засорения морей.
Обострение острого лейкоза. Для борьбы с тяжелой болезнью четырехлетней Маше требуется помощь северян.
Хотела сыграть роль, но сама чуть было не стала Анной Карениной. Норвежская актриса Гёриль Маусет вместе с мужем рассказала историю создания документальной киноленты.
Часть берлинской стены на фоне маяка. Зачем немецкий фотохудожник привез кусок стены в Мурманск?