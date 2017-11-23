Полное видео программы «Новости»

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Сегодня в выпуске:

Белые медведи - символы юбилейного международного кинофестиваля «Северный Характер». Репортаж с открытия!



Пластиковое море, полиэтиленовые берега. Учёные России и Норвегии обсуждают проблему засорения морей.



Обострение острого лейкоза. Для борьбы с тяжелой болезнью четырехлетней Маше требуется помощь северян.



Хотела сыграть роль, но сама чуть было не стала Анной Карениной. Норвежская актриса Гёриль Маусет вместе с мужем рассказала историю создания документальной киноленты.

Часть берлинской стены на фоне маяка. Зачем немецкий фотохудожник привез кусок стены в Мурманск?