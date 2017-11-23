Роскомнадзор предложил подумать над отдельным регулированием интернет-вещания

Глава Роскомнадзора Александр Жаров предложил Российской академии радио подумать над необходимостью отдельного регулирования интернет-вещания.

Об этом сообщает ТАСС.

«Наш отечественный закон о СМИ абсолютно либерален, по отношению к интернету уж совершенно точно, регистрация интернет-СМИ абсолютно добровольная. Хочу обратить внимание, что если вы намерены свой радио-канал зарегистрировать как интернет-СМИ, это будет сетевое издание, у нас нет определения для интернет-вещания. И мне кажется, это важный вопрос, который Российской академии радио стоит обсудить», - сказал Александр Жаров во вторник на международной конференции «Радио в глобальной медиаконкуренции».





