Россиян, не согласных с кадастровой стоимостью, поддержали в Росреестре

Комиссии Росреестра поддержали каждого второго россиянина не согласного с кадастровой стоимостью своего участка.

Об этом сообщает «Медиа Центр» со ссылкой на «РГ».

Ведомство подвело предварительные итоги своей работы в этом направлении за девять месяцев года. Напомним, что тема достаточно актуальна и для Вологодской области.

Сегодня все, что связано с определением кадастровой стоимости участков, вызывает много споров среди собственников, а большая сумма — это и налоги, часто неподъемные для отдельно взятой семьи, отмечают эксперты.

Выяснилось, что комиссии приняли 54 процента решений в пользу заявителей. Напомним, что заявление о пересмотре рассматривается комиссией в течение одного месяца.