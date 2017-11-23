16+
"-21°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Российскую плавбазу «Лепсе» утилизируют в 2019 году

13:3123 ноября 2017Просмотров: 51

Работы по утилизации российской плавучей технической базы «Лепсе», обслуживавшей отечественный атомный ледокольный флот, намечено завершить в 2019 году.

Об этом сообщается в пятом национальном докладе России о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. Доклад был представлен в Москве на международном форуме «АтомЭко-2017».

«Лепсе» — судно технологического обслуживания отечественного атомного ледокольного флота.

В 1963-1981 годах плавбаза обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь».

С 1981 года «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году базу вывели из эксплуатации.

В хранилище отработавшего ядерного топлива на плавтехбазе размещены более 600 отработавших тепловыделяющих сборок, часть из которых была повреждена, причем выгрузка части этих сборок из хранилища штатным способом невозможна.

В 2014 году судно было поставлено на твердое основание на судоремонтном заводе «Нерпа». В 2016 году основными итогами работ по проекту стали формирование кормовой блок-упаковки судна и перемещение ее специализированным судном «Итарус» в пункт долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе Мурманской области, сообщает РИА Новости.

Начало выгрузки ОЯТ из хранилищ «Лепсе» запланировано на вторую половину 2018 года, а к концу 2019 года планируется отправить носовую блок-упаковку в Сайда-Губу.

Читайте также
Мурманчанину прислали старые покрышки вместо хромированных автомобильных дисковТрассу Кола – Мурмаши перекроют на время взрывных работ 24 ноябряВ Мурманске организатор банды наркосбытчиков надолго отправился в колониюЗавтра в Мурманской области ожидается снег
В центре Мурманска сбили подросткаСевер в каждом из нас: Марина Смирнова (2 часть)Для рыбопромыслового предприятия в Мурманске построят шесть траулеров за два млрд рублейНа Северном флоте начался сбор по боевой подготовкеСегодня в Североморск привезут мощи Матроны МосковскойРоскомнадзор предложил подумать над отдельным регулированием интернет-вещания
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс