Российскую плавбазу «Лепсе» утилизируют в 2019 году

Работы по утилизации российской плавучей технической базы «Лепсе», обслуживавшей отечественный атомный ледокольный флот, намечено завершить в 2019 году.

Об этом сообщается в пятом национальном докладе России о выполнении обязательств, вытекающих из Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами. Доклад был представлен в Москве на международном форуме «АтомЭко-2017».

«Лепсе» — судно технологического обслуживания отечественного атомного ледокольного флота.

В 1963-1981 годах плавбаза обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь».

С 1981 года «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году базу вывели из эксплуатации.

В хранилище отработавшего ядерного топлива на плавтехбазе размещены более 600 отработавших тепловыделяющих сборок, часть из которых была повреждена, причем выгрузка части этих сборок из хранилища штатным способом невозможна.

В 2014 году судно было поставлено на твердое основание на судоремонтном заводе «Нерпа». В 2016 году основными итогами работ по проекту стали формирование кормовой блок-упаковки судна и перемещение ее специализированным судном «Итарус» в пункт долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе Мурманской области, сообщает РИА Новости.

Начало выгрузки ОЯТ из хранилищ «Лепсе» запланировано на вторую половину 2018 года, а к концу 2019 года планируется отправить носовую блок-упаковку в Сайда-Губу.