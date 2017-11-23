Сегодня в ДК им. Кирова прошла пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Каренина и Я»

Сегодня, в день открытия международного кинофестиваля «Северный Характер», в ДК им. Кирова прошла пресс-конференция, посвященная премьере фильма «Каренина и Я».

Норвежская актриса Гёрильд Маусет, исполнившая главную роль, а также режиссер фильма Томмазо Моттола рассказали о своем непростом, но захватывающем путешествии по России.

Гёрильд вспоминала, как учила русский, узнавала русскую культуру и пыталась лучше понять свою героиню.

Фильм открытия кинофестиваля «Каренина и я»» пройдет сегодня в кинотеатре «Мурманск» в 18:30.

Напоминаем, что билеты на фильм вы можете приобрести:

- в кассах кинотеатра

- онлайн.

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